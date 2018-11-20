أكياس شاي من الموز

أعلنت إحدى العلامات التجارية الكبرى للشاي في بريطانيا عن البدء بإنتاج أكياس شاي خالية من البلاستيك، في تحول من البولي بروبلين إلى مادة جديدة مصنوعة من الموز.

ونقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، عن شركة «كليبر» خططها لإنتاج أكياس شاي خالية من البلاستيك من دون مبيض أو مواد معدلة وراثياً، مع نقل إنتاجها بأكمله لنوع يستند إلى النباتات الطبيعية.

تتكون أكياس الشاي من نبات الأباكا المصنوع من نوع من نبات الموز، وبوليمر حيوي مصنوع من مادة نباتية غير معدلة وراثياً تعرف باسم «بي إل أي». وستكون قابلة للتحلل الحيوي وللمعايير الصناعية، مما يعني إمكانية تحويلها لسماد تجاري. وسبق وأعلنت شركات أخرى عن خطط للانتقال لأكياس شاي قابلة للتحلل الحيوي بنهاية 2018.