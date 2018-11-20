أسمال من البلاستيك

أفادت إحدى شركات الملابس عن ابتكار يساهم في حل مشكلة البلاستيك، عبر تحويل أكثر من ثلاثة ملايين قنينة بلاستيكية إلى خيوط للحياكة وصناعة مجموعة ملابس تدعى «رينيو».

وذكر موقع مجلة «فوربس» أن الشركة التي تصنع ملابس مباشرة للمستهلك جمعت قناني البلاستيك في مرافق إعادة التدوير لديها، وقامت بتفكيكها إلى رقائق بسنتمتر واحد ومن ثم ذوبتها وضغطتها عبر قوالب مثقوبة إلى خيوط رفيعة، وحولتها لخيوط دقيقة قابلة للاستخدام في الحياكة.

وتعرض مجموعة «رينيو» للعلامة التجارية «أفرلاين» بلوزات صوفية وسترات ومعاطف وغيرها.

وكانت الشركة قد اتخذت قراراً بإزالة البلاستيك البكر من سلسلة التوريد لديها، بدءاً من عام 2021.