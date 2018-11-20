من نفايات لأطقم ألعاب

ابتكرت مصممة تركية أطقم ألعاب للأطفال بتحويل النفايات اليومية لأمور مسلية. الأطقم تتألف من 64 قطعة صغيرة، من الوصلات والدواليب وغيرها من الأجزاء المصممة لتحويل قناني المياه وأوعية العصائر وغيرها من المواد التي تصل النفايات إلى ألعاب في المقابل.

ينقل موقع مجلة «فاست كومباني» عن مصممة المشروع أليف أتماكا، أن الأطفال من خلال أطقم «تويي» يصنعون ألعابهم عبر إعادة تصميم أشياء يصادفونها في حياتهم اليومية، فقناني المياه الفارغة، على سبيل المثال، تكف عن أن تكون نفايات، بعد تحويلها إلى روبوت بأذرع يثير مخيلة الأطفال، وهذا يساعدهم على تبني عقلية إعادة التدوير من خلال تطوير الإحساس بالإنتاج لديهم من دون الاستهلاك في سن مبكرة.