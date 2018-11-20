الروبوت المُزارع

مزرعة شركة «إيرون اوكس» ليست عادية، إذ تقودها الرغبة في إنتاج الطعام من دون عمال بشر، أي التحول لمزرعة آلية حيث تتولى البرامج والروبوتات كل العمليات.

تضم شركة الزراعة حالياً 15 موظفاً يتقاسمون العمل مع روبوتات ذات أذرع تهتم بصفوف الأوراق الخضراء. الروبوتات قادرة على حمل صوانٍ مليئة بالمياه بزنة 800 رطل، وهي تنقل النباتات إلى صوانٍ جديدة عندما يزداد حجمها، وهو ترف لا يصح لمزرعة في الهواء الطلق.

وفي سبيل حل مشكلة التعاون بين الروبوتات، طورت الشركة برنامج «ذا براين»، وتعمل الروبوتات حالياً على مراقبة المزرعة ومستوى النيتروجين والحرارة وغيره، وتنظم حركة البشر والروبوتات عند اللزوم.