سامسونغ تشرع في انتاج شاشات فائقة الجودة بحجم 65 بوصة

المصدر: يونهاب

أعلنت شركة "سامسونغ ديسبليه" لإنتاج شاشات التلفاز بأنها في خضم انتاج ضخم للشاشات فائقة الجودة (UHD) استجابةً لمتطلبات السوق المتزايدة على الشاشات عالية الجودة في مجالات اللافتات الصناعية.

وصرح الفرع المملوك بالكامل لشركة سامسونغ للإلكترونيات، أنه شرع فعليا في إنتاج شاشات الحائط المتطورة مقاس 65 بوصة في شهر أكتوبر الماضي، ما يوفر للعملاء شاشات عرض جديدة تتميز بدقة وضوح أفضل بأربع مرات من الشاشات عالية الجودة (HD) مع حواف طرفية أرق لتحسين التصميم.

واضاف قائلاً أنه من الصعب تقليص الحواف في شاشات العرض ذات الجودة المحسنة، ولكن المنتج الجديد يأتي مع تقنية مطورة تعرف باسم "الحواف فائقة الصغر" بحجم 3.7 ملم لتقليص المسافات بين اللوائح.

وذكر أيضا أن هذه التقنية المطورة ستساعد على توصيل عدة شاشات مع بعضها وتركيب شاشة عرض ضخمة فائقة الجودة لملائمة حاجة العملاء، وأن حجم الشاشة الضخمة التي سيتم فيها توصيل 4 شاشات من مقاس 65 بوصة، سيعادل الشاشة التي يتم فيها توصيل 9 شاشات من حجم 46 بوصة.

وأكد أن الطلب على الشاشات فائقة الجودة سوف يتزايد تماما مثل الطلب على الجودة العالية، ليتصدر سوق شاشات العرض مستقبلا.