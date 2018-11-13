اليابان تطور نوابض أدق من شعرة الإنسان للاستخدامات الطبية

المصدر: البيان الإلكتروني

تشتهر اليابان بكونها واحدة من أفضل البلدان في إنتاج النوابض ( الزنبرك ) وأكثرها جودة وإتقانا .

ونشر حساب " اليابان بالعربي " على تويتر مقطع فيديو يتناول صناعة النوابض في اليابان ، مشيرا إلى أنه من مشابك الغسيل إلى أجزاء السيارات، تستخدم النوابض أو الزنبركات في تطبيقات عديدة، وتعرف النوابض اليابانية عالميا بجودتها العالية".

ويستعرض الفيديو بعضا من أصغر وأدق النوابض التي صنعت حتى الآن ، مشيرا إلى أن هناك نابض بسُمك يقل عن سمك شعرة الإنسان يستخدمها الجراحون للحفاظ على جريان الدم في الأوعية الدماغية.