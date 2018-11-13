كرسيّ متحرك بوزن 1.5 كلغ

المصدر: إعداد: فاتن صبح

طور علماء بشركة سويسرية كرسياً متحركاً زعموا أنه الأخف وزناً في العالم لأنه يستخدم مادة الغرافين العجيبة.

وتؤكد الشركة أن إطار كرسي «سوبرستار» البالغ وزنه 1.5 كيلوغرام فقط يعتبر أخف وزناً وأكثر متانةً من أي كرسي متحرك آخر، علماً أن الإطار أقوى بـ200 مرة من الحديد وعشر مرات من الماس. إنها المادة الأقوى التي تمّ اختبارها يوماً والأصلب التي عرفها البشر.

وقد اختارت الشركة استعمال الغرافين لإحداث ثورة في أداء الكراسي المتحركة العصرية بإدخال إطار أخف بنسبة 30% وأقوى بنسبة 20% مقارنةً بالكراسي المتحركة التقليدية المصنوعة من ألياف الكربون.

وأضاف مدير المشروع في الشركة إن الهدف يكمن في تصميم الكرسي المتحرك الأفضل في العالم لأكثر المستخدمين المقعدين نشاطاً. وتساعد خفة وزن الكرسي على منع تعب الذراعين والتعرض للإصابات في أوساط المقعدين حيث ينتهي الأمر حالياً بـ 50% إلى 70% من هؤلاء بالمعاناة من اعتلالات في الأطراف العلوية.