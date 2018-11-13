مرآة الموسيقي

توصّل آرثر كارابوت، خريج الكلية الملكية للفنون ببريطانيا، إلى اختراع جهاز على طراز كاميرا أطلق عليها اسم مرآة الموسيقى تعتمد على التغذية الراجعة الفورية البصرية أو السمعية لمساعدة عازفي الموسيقي على تحسين وضعيتهم وتقنيتهم.

الجهاز قادر على التكيف مع مختلف الآلات والبيئات، حيث تسجّل الكاميرا عزف الموسيقى ووضعية الجسم وتنبهه فورياً عند الانزلاق إلى عادة سيئة محددة سلفاً. وتأتي التنبيهات على شكل صور مرئية عبر شاشة الهاتف، من خلال تطبيق مرآة الموسيقى أو عبر إصدار نوع من الضجيج الأبيض أو تشويه أصوات الآلات الموسيقية الكهربائية.