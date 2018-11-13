آكل البلاستيك

أكد علماء في لندن أخيراً إمكانية استعمال الفطريات في التخلص من النفايات البلاستيكية وإيجاد مواد بناء مُستدامة.

وتبين أن الرشاشيات الصفراء الموجودة في الفطريات قادرة على تفكيك البلاستيك في غضون بضعة أسابيع بدلاً من سنوات. ويساعد ذلك على التعامل مع أزمة النفايات البلاستيكية العالمية.

ويمكن لرشاشيات الفطريات أن تنمو على أسطح المواد البلاستيكية، حيث تفرز إنزيمات تفكك الروابط الكيميائية بين جزيئات البلاستيك. ويكشف تقرير العلماء أنه بالإضافة إلى قدرة الفطر على تسريع عملية تفتيت البلاستيك، فإن أنواعاً محددة منه تعمل في الوقت عينه على إزالة الملوثات من التربة على اختلافها كالمبيدات والأصباغ وسواها.