إسمنت بيئي

المصدر: إعداد: فاتن صبح

يعتبر اختراع الإسمنت المسامي القابل لنفاذ مياه الأمطار واحداً من أفضل الحلول البيئية. ويعتمد تصنيعه على استعمال كميات محددة من المياه والمواد الإسمنتية لصنع معجون يشكل غلافاً سميكاً حول جزيئات الخليط الركامي.

ويحتوي المزيج على القليل من الرمال أو يخلو منه بما يخلق مادة جوهرية فارغة تسمح باختراق المياه بمعدل 200 لتر في المتر المربع في الدقيقة الواحدة. ومع أن محتوى الطين المنخفض والمسامية المرتفعة قد تقلل من صلابة الإسمنت مقارنة بالخلطات التقليدية إلا أنه يعتبر كافياً في عدد من الاستعمالات على الطرقات والممرات.