ساق اصطناعية لرقص أفضل

ابتكرت جاي هيون آن، خريجة معهد برات، ساقاً اصطناعية تمكّن أصحاب السيقان المبتورة من رقص الباليه على نحو غير مسبوق.

وخلافاً للأطراف الاصطناعية العادية المصممة لتقليد حركات جسم الإنسان، تمكن ساق «ماري تي» راقصي الباليه من تعزيز أدائهم.

ساق «ماري تي» مصنوعة من ثلاثة مكونات تضم قدماً مقولبة دورانية محقونة برغوة ثقيلة مع إصبع إبهام من الستانلس ستيل وقبضة مطاطية تساعد في تزويد الراقص بالتوازن وتمنحه الزخم أثناء الدوران.

وقامت آن بتصميم منطقة كاحل قوية وثابتة تساعد الراقصة على التوازن. ويتصل الكاحل مع طرف منحنٍ بشكل طفيف مصنوع من ألياف الكربون يساعد على امتصاص الصدمة. ويقع عند أعلى الطرف تجويف مطبوع على نحو ثلاثي الأبعاد مع براغي مدببة الرأس.