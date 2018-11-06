جهاز مستوحى من المخطوطات القديمة

ابتكر علماء في جامعة كوينز بكندا جهازاً لوحياً جديداً بشاشة قابلة للطي تعمل على اللمس، مستلهمين ابتكارهم من المخطوطات القديمة.

اللوح الجديد «ماجيك سكرول» بخاصية الشاشة المرنة مناسب للجيب، ومن المتوقع أن يدفع بحدود تكنولوجيا الأجهزة المرنة، وفقاً لموقع «تك إكسبلورر».

يتألف الجهاز من شاشة عرض مرنة يمكن لفها حول شكل دائري مصنوع بطابعة ثلاثية الأبعاد، حيث تكمن الأعمال المحوسبة. وتسمح عجلتان على طرفي الأسطوانة للمستخدم بالبحث عن المعلومات على شاشة اللمس. وعندما يريد المستخدم تفحص محتوى شيقاً، يمكنه تسطيح الشاشة، حيث تعمل كجهاز لوحي عادي.

يمكن حمل الجهاز بيد واحدة، وعند لفه يمكن وضعه في الجيب، فضلاً عن استخدامه كهاتف أو جهاز إملاء أو جهاز تأشير للتحكم بحركة شاشة الكمبيوتر.

النموذج أيضاً يعرض كاميرا تسمح للمستخدمين توظيف «ماجيك سكرول» كجهاز تحكم قائم على الإيماءات بما يشبه جهاز «وي».

يأمل العلماء بتصميم جهاز يمكن لفه إلى شيء صغير يشبه القلم وحمله في الجيب.