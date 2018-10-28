قريباً.. ميزة حذف الرسائل المرسلة على فيسبوك ماسنجر

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

يبدو أن وظيفة إلغاء الرسائل المرسلة عبر ماسنجر فيسبوك، التي عملت عليها "فيسبوك" منذ وقت طويل، ستصبح حقيقة في التحديث المقبل، حسب موقع (01net.com) الفرنسي.

وقال الموقع إنه سيصبح من الممكن قريباً إلغاء إرسال رسالة على ماسنجر فيسبوك، حيث كشفت الصورة التي نشرتها التقنية الاميركية المعروفة في صحافة تقنية المعلومات Jane Manchun Wong عبر حسابها على تويتر عن وجود هذا الخيار الجديد من خلال تحليلها لرموز إصدار تطبيق Android.

نلاحظ في الصورة وجو خيار جديد يظهر إلى جانب "الحذف" التقليدي، والذي يذكر بمحو الرسالة بالفعل، ولكن ليس لدى المتلقي، كما يشير الزر "Unsend" إلى إزالة المحتوى من المناقشة.

وكما تشير TechCrunch، فإن جميع ميزات فيسبوك التي كشف عنها Wong كانت دائما ذات طابع رسمي، سواء على المدى القصير أو الطويل.

وقالت Wong في تغريدة أخرى إن هذه الميزة ستكون لها أهمية محدودة، ولكن من المحتمل أن تكون ضرورية.

وقد يكون ظهور هذه الوظيفة انعكاساً للجدل الذي اندلع في بداية العام، عندما تم حذف رسالة لمارك زوكربيرج نشرها على فيسبوك ماسنجر، ما أجبر الشبكة الاجتماعية على الإعلان عن العمل على ميزة إلغاء الإرسال لدى جميع مستخدميها.