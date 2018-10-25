ماذا تعرف عن تحديث واتسآب الجديد؟

أشارت بوابة التقنيات "wabetainfo.com" إلى أن الرسائل الصوتية بتطبيق التراسل الفوري واتسآب أصبحت أكثر راحة لمستخدمي أجهزة أبل الجوالة، حيث لم يعد المستخدم مضطراً للنقر على كل رسالة صوتية على حدة لكي يتم تشغيلها.

ويمكن لأصحاب الهاتف الذكي آيفون أو الجهاز اللوحي آي باد تنزيل إصدار واتسآب 2.18.100 عبر "آي تيونز".

ويتيح الإصدار الجديد من تطبيق التراسل الفوري إمكانية تشغيل الرسائل الصوتية في الدردشة تباعاً، ويتم تشغيل صوت صغير في نهاية كل رسالة قبل البدء في تشغيل الرسالة التالية، بالإضافة إلى تعديل قائمة السياق في الإصدار الجديد من تطبيق التراسل الفوري، فإذا قام المستخدم بالنقر لفترة طويلة نسبياً على الرسالة، فإنه يمكن الرد عليها أو تحويلها أو نسخها.

وعلاوة على ذلك تم تحسين تطبيق "واتسآب" للهاتف الذكي آيفون XS Max، مع إطلاق الوضع المظلم Dark Mode، حيث تصبح الخلفية داكنة مع ظهور الفقاعات باللون الرمادي الداكن والخط باللون الأبيض إلى الرمادي الفاتح.