عصا الأكسجين

يتيح ابتكار عصا «زادرو أكسيجين»، الذي توصلت إليه إحدى الشركات الأميركية، تجربةً استرخاء ممتعة، كما يقول المصنعون، لا سيما أنه مزوّد بتقنية دمج الأصوات المريحة للأعصاب، ويسمح للمستخدم إضافة الزيوت الأساسية لتعزيز تجربة الأكسجين للعلاج بالروائح.

وينطلق الأكسجين من آلة لضغط الهواء، يمكن وضعها جانباً وتوصيلها بأنبوب لضخ الأكسجين، وإرساله عبر فتحتين صغيرتين لاستنشاقه. كما يمكن إضافة بعض الزيوت العطرية إلى المرشح لتطعيم الهواء. وأكدت الشركة أن الجهاز لا يقتصر استعماله على العلاج، فهو مجهّز بمحرك صامت لضغط الأكسجين النقي وإزالة آثار الرطوبة.