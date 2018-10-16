«طرزان» روبوت الحقول المترنح

المصدر: إعداد: فاتن صبح

طور الباحثون من معهد جورجيا للتكنولوجيا في أتلانتا روبوتاً اسمه «طرزان» لا يعلق بالنباتات ولا يغرق بالوحول كما قالوا. ويعود السرّ إلى ميزة الترنح التي استوحوها من حيوان الكسلان المتنقل بين أغصان الأشجار. ويتحرك (طرزان) على سلك فوق المحاصيل في حركة مترنحة تحفظ الطاقة بشكل أكبر لأنها تعتمد على الجاذبية، ولا تحتاج حركته بالتالي للبطاريات من أجل شحنها بالطاقة، لكنه يمتلك خلايا للتزود بالطاقة الشمسية.

ويمكن لـ«طرزان» مساعدة المزارعين في مراقبة المحاصيل في المستقبل بعد تزويده بأجهزة الاستشعار والكاميرات. كما يمكن للنسخ المتطورة منه أن تزود النباتات العطشى بالماء أو الأسمدة الزراعية وقد تساعد إضافة يد ثالثة في قطف المزروعات.