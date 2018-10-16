طلاء يصفّح الأقمشة

كشف علماء عن اختراع يمكنهم بموجبه تحويل الأقمشة إلى ملابس مصفّحة. وأظهروا كيف يمكن لطبقة رقيقة من مزيج كيميائي معين، أن تمتص الأسلحة الكيمياوية وتبطل مفعولها. ويرتكز المكوّن السري على مادة كيميائية، تعرف بالهيكل الفلزي العضوي، وتتكون من جزيئات تحتوي على الكربون المتحدة بتجمعات من ذرات الحديد.

ويوجد بتلك المادة حفر أو مسام صغيرة، تحتجز مواد كيميائية أخرى. ومع أن العلماء نجحوا في معالجة الأقمشة مخبرياً، إلا أن المسألة ليست جاهزة بعد للاستعمال في العالم الحقيقي. ولا تزال التجارب قائمة لتسريع العملية، والعثور على وصفة الهيكل الفلزي العضوي الملتصقة بجميع أنواع الأقمشة المستخدمة تقليدياً في صنع الملابس.