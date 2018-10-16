روبوت مفترس

طور مستثمران بريطانيان فكرة روبوت ترفيه منزلي آكل للحوم، قادر على اصطياد القوارض والحشرات، وتحويلها إلى طاقة خاصة يمكنه التزود بها. ويتم تفكيك الضحايا داخل الروبوت عبر تحليلها كيميائياً وتلقيمها داخل خلية وقود ميكروبية.

ويوجد إلى جانب الجهاز، ضوء يعلم المالك عن كمّ الطاقة التي أنتجتها عملية الإبادة الذاتية. وتشمل لائحة الأفكار الأخرى التي توصل إليها الباحثان، روبوتاً مزوداً بمصباح يجذب الذباب والحشرات، ويتسبب بقتلها، وروبوت بيت العنكبوت الذي يخدع العناكب، ويجعلها تبني بيوتها قبل أن يمتصها ويدخلها في خلية الوقود.