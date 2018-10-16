وعاء حفظ متوهج

تمكن فريق تركي من ابتكار وعاء أزرق متوهج، يمزج بين الصفات العصرية ويحافظ عبر حلقة الضوء الأزرق على الفواكه طازجة لفترة أطول داخله، وهو قابل للتوصيل بالكهرباء والشحن.

ويبث الوعاء المتوهج ضوءاً طويل الموجة أزرق ما فوق البنفسجي في الجزء العلوي منه وعلى جوانبه. وقد ثبت أن الموجات الضوئية الزرقاء ما فوق البنفسجية، قادرة على تعطيل أنواع معينة من البكتيريا، مثل الإشريكية القولونية، والسالمونيلا، بالإضافة إلى غاز الإيثلين، المعروف بأنه يسرّع عملية التعفن. ويحافظ الوعاء الأزرق بذلك على المنتجات آمنة وطازجة لفترة أطول.