مخترع الإنترنت يشرح من دبي تفاصيل "سوليد" العالم الشبكي الجديد

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

كشف عالم الحاسوب البريطاني، السير «تيم بيرنرز لي» مخترع الشبكة العنكبوتية العالمية «الإنترنت»، وأستاذ علوم الحاسوب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة أكسفورد، في جيتكس اليوم تفاصيل مشروعه الشبكي الجديد "سوليد" Solid والذي قال انه يستعيد قوة الانترنت من قبضة الشركات التقنية الكبرى ويضعها في أيدي الأفراد العاديين.

ووصف بيرنز لي خلال جلسة "اعادة اختراع الانترنت" "سوليد" بانها "حركة" ستجمع خلالها -كما فعلت الانترنت- مجتمع من المطورين والمشتركين من جميع أنحاء العالم لافتا الى ان موقع "انربت" القائم على شبكة سوليد اللامركزية يكتسب ٦٠٠٠ مشترك يوميا، مشيرا الى ان انربت بالنسبة الى سوليد توازي ما كان موقع "نيتسكيب" بالنسبة الى الانترنت او بوابة دخول الى الشبكة العنكبوتية.

وأوضح بيرنز لي خلال الجلسة التي شهدت حشدا كبيرا من الحضور انه في عالم سوليد سيتمكن المستخدمون من صهر جميع بياناتهم المترامية في التطبيقات المختلفة في مكان واحد وتمنح الافراد الحرية الكاملة في التحكم ببياناتهم بشكل كامل واختيار من يشاركهم بها.

وأضاف ان إطلاق انربت يأتي في الوقت الذي يشهد فيه بيانات المستخدمين العالم العديد من عمليات خرق الخصوصية، وإساءة الاستخدام لافتا الى ان بيانات عالم سوليد سيتم تخزينها في مراكز بيانات مختلفة مخصصة حسب نوع نشاط الشركة تقع مسؤولية حمايتها على شركات امن إلكتروني متخصصة واصفا الأمن الالكتروني بانه "معركة مستمرة".

وأشار الى ان سوليد لا تقوم على تقنية بلوك تشين بل تقوم على تقديم نفس خدمات الانترنت ولكن بشكل أكثر امنا وخصوصية.

وأشار الى ان سوليد لا تشكل تهديديا لشركات التقنية الكبرى التي قال انها "ترتب" حياة الأفراد، بل توفر سوليد منصة شبكية جديدة تحفز الابتكار وتمنح المستخدم التحكم بياناته وعن دراية متوقعا ان يتعلم الجيل الجديد مهارات حماية بياناتهم بشكل شخصي.