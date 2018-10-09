شاحن لاسلكي لكل الأجهزة

بات بإمكانك شحن أجهزتك الذكية من دون عناء، بعد أن استقبلت الأسواق أخيراً شاحناً لاسلكياً يستطيع شحن كل الأجهزة، سواء كان الهاتف النقال أو الحاسب اللوحي، يعمل الشاحن الجديد في نطاق خمسة أمتار من مركز الشحن، ويبقى الجهاز محتفظاً بشحنه طالما ظل في نطاق الأمتار الخمسة، سواء كان داخل جيبك أو حقيبتك أو تركته موضوعاً على طاولتك، الشاحن الجديد مزود أيضاً بمنافذ «يو إس بي» و«مايكرو يو إس بي»، فضلاً عن مصباح للإضاءة. يتوافر الشاحن في اللونين الأبيض والأسود، وهو مصنوع من البلاستيك، ويبلغ سعره في الأسواق 47 دولاراً.