تطبيق للتسوق

وجدت شركة صينية تطبيقاً الكترونياً جمع وسائل التواصل الاجتماعي مع تجربة التسوق عبر الانترنت، مما أتاح المجال لمستخدمي التطبيق الحصول على وفورات هائلة. التطبيق الصيني في التجارة الإلكترونية «بينديوديو» يمكن مستخدميه من الحصول على حسومات هائلة في الأسعار، لكن الشرط الوحيد لذلك هو وجود العدد الكافي من الأصدقاء على موقع «وي تشات» الصيني، لطلب مواد بالجملة معاً، مباشرة من المصنع. ويعد الموقع حالياً ثالث أكبر تطبيق تسوق يتمتع بالشعبية في البلاد، وهو الأسرع نمواً في تاريخ الانترنت في الصين.