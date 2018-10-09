منصة سهلة لتعلم الآلة

طورت شركة ناشئة منصة سحابية لتعلم الآلة تدعى «ساس»، تمكن المستخدمين من بناء نماذجهم الخاصة دون الحاجة إلى تشفير، بل فقط باستخدام واجهة للسحب والإسقاط. وتحتوي المنصة على برنامج يدعى «لوبي» يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات ويتعلم أثناء قيامه بذلك.

ويتيح البرنامج للشركات دمج تقنيات تعلم الآلة في تطبيقاتهم وبرامجهم. فيسحب المستخدمون، على سبيل المثال، مجموعة من الصور يمكن اعتبارها بيانات للتدريب، ثم يقوم «لوبي» بإستحداث نموذج تعلم للتعرف على الصور في مجموعة بيانات جديدة. بإمكان البرنامج مثلاً التدرب على إيماءات الأيدي والوجوه وترجمتها إلى «ايموجي» مطابقة. ويجري التدريب والتحليل في منصة سحابية مما يحول دون التباطؤ في جهاز المستخدم.