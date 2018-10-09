طوّر علماء طريقة جديدة لفحص الدم على ورقة شريط يتغير لونها، للإشارة إلى وجود أمراض ثلاثة: هي الإنفلونزا أو حمى الضنك أو فيروس نقص المناعة، في ابتكار يعود بالفائدة على المرضى في المناطق النائية والفقيرة.

وتؤخذ نقطة من دم المريض، وتوضع على الشريط، فيمتزج الدم مع بروتين حساس مضيء مطلقاً ضوءاً أزرق أو أخضر، حيث يجري تحليل الضوء على الفور عبر الهاتف المحمول، لتحديد درجة الإلتهاب الناجم عن المرض.

الشريط يحوي ثلاثة مواقع للكشف عن كل مرض، ما يسمح للأطباء بفحص الأمراض الثلاثة بصورة متزامنة. الاختبار سهل الاستخدام، وقد تم تطويره ضمن تعاون مشترك بين جامعتي إيندهوفن الهولندية وكيو اليابانية.