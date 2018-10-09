جهاز لشحن الطائرات الموجهة عن بعد

المصدر: إعداد: نهى حوا

طورت شركة ناشئة جهاز شحن لاسلكي للطائرات الموجهة عن بعد، مما يسمح ببقائها لفترة غير محدودة في الأجواء. ويعمل نظام شركة «غلوبال إنرجي ترانزميشن» الجديد على إعادة شحن الطائرات الموجهة عن بعد أثناء تحليقها، مما يحل مشكلة فترة التحليق القصيرة نسبياً لتلك الطائرات. يتألف الجهاز من إطار سداسي من الأسلاك المعلقة بين قطبين التي تولد حقلاً لشحن بطارية الطائرة أثناء تحليقها.

الجهاز بإمكانه شحن عدة طائرات موجهة عن بعد في وقت واحد، كما أنه محمول باليد مما يتيح تحريكه عند الحاجة. ويستغرق إعطاء شحنة طاقة ست دقائق مما يعادل 25 دقيقة من الطيران. وتنظر الشركة في إنشاء حلقات شحن تشبه أبراج الهاتف الخليوي، لتحليق تلك الطائرات بشكل مستمر فوق مساحات شاسعة.