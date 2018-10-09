«الدرون» البنّاء

طور أحد المهندسين المعماريين ابتكاراً يتيح بناء منازل متواضعة من الطين بطائرات موجهة عن بعد. نظام البناء القائم على الطائرات المسيرة الذي ابتكره المعماري الفرنسي ستيفان تشالتيل، يستلزم أولاً بناء إطار خفيف الوزن مغطى بمواد قابلة للمد، ثم ما إن يأخذ البناء شكله، حتى تبدأ طائرات موجهة مزودة بمضخات تحمل مزيجاً من مواد محلية مثل الطين برش البناء لتشكيل (خرسانة مرشوشة)، وفي النهاية يجري رش الإطار لتشكيل قوقعة مستقرة مضادة للمياه. تعد التقنية مثالية للاستخدام في المناطق النائية.