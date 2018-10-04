وأشار التقرير السنوي إلى هيمنة شركات التقنية الأميركية على باقي الشركات حيث أن 5 من العشر الأوائل شركات تقنية، بينما بلغ عدد الشركات الأميركية في قائمة العشرة الأوائل للعلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم 7 شركات.

ويعتمد تقييم العلامة التجارية الأعلى قيمة بالدولار، بناء على عوامل منها الأداء المالي والقوة الاقتصادية ودرجة ولاء المستخدمين.

وحلت أبل في المركز الأول عام 2018 من حيث قيمة علامتها التجارية، وبلغت هذه القيمة نحو 214 مليار دولار، مع العلم أن أبل هي أول شركة في العالم تجتار حاز التريليون دولار من حيث قيمة الشركة.

وحلت غوغل ثانية من حيث قيمة العلامة التجارية، مسجلة 155 مليار دولار، وجاءت أمازون، التي أصبحت من أكثر العلامات التجارية نموا، في المركز الثالث عالميا، مسجلة 101 مليار دولار.

يشار إلى أن أبل وغوغل حافظتا على المركزين الأول والثاني من حيث قيمة العلامة التجارية خلال السنوات الخمس الماضية.

وضمت قائمة العلامات التجارية الأعلى عالميا 7 شركات أميركية، وواحدة من كل من كوريا الجنوبية واليابان وألمانيا.

وجاءت مايكروسوفت رابعة بقيمة 93 مليار دولار، وتلتها كوكاكولا بقيمة 66 مليار دولار، ثم سامسونغ بقيمة 60 مليار دولار.

في المركز السابع جاءت شركة تويوتا، عملاق صناعة السيارات اليابانية بقيمة 53 مليار دولار، ثم عملاق صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بقيمة 49 مليار دولار.

في المركز الثامن جاءت فيسبوك بعلامة تجارية وصلت قيمتها إلى 45 مليار دولار.

وحلت مكدونالدز عاشرة بقيمة تجارية تصل إلى 43 مليار دولار.

يذكر أن قائمة العلامات التجارية المئة، التي تصدرها مؤسسة "إنتربراند" شملت 5 قطاعات صناعية هي السيارات والتكنولوجيا والخدمات المالية والمنتجات الفاخرة والبضائع الاستهلاكية سريعة النقل.

وقالت إنتربراند إن العلامات التجارية المئة الأعلى، بلغت قيمتها أكثر من تريليوني دولار، وارتفعت قيمتها عن العام السابق بنسبة 7 في المئة.

العلامات التجارية العشر الأولى الأعلى قيمة:

1. أبل (214 مليار دولار)

2. غوغل (155 مليار دولار)

3. أمازون (101 مليار دولار)

4. مايكروسوفت (93 مليار دولار)

5. كوكاكولا (66 مليار دولار)

6. سامسونغ (60 مليار دولار)

7. تويوتا (53 مليار دولار)

8. مرسيدس (49 مليار دولار)

9. فيسبوك (45 مليار دولار)

10. مكدونالدز (43 مليار دولار)