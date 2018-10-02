طور المصمم بنجامين شاين شمعة مستدامة، يمكن استعمالها عدداً من المرات بمجرد إشعالها. ويرتكز التصميم على فكرة بسيطة جداً، إلا أنه يضاعف إمكانية استخدام الشمعة، ويعمل بشكل ثنائي كونه قاعدة للشمعة المشتعلة وكونه نوعاً من الوعاء الذي يستقبل الشمع المذاب ويحتفظ به داخل أنبوب شفاف يمكن فتحه لاستخراج شمعة جديدة من داخله. ويمكن تكرار العملية لمرات عدة لاستخدام أمثل لمادة الشمع. ومع أن كل ما تحتاج إليه في كل مرة هو إضافة خيط فتيل، يجب أن نعلم أن البخار الناجم عن اشتعال مادة الشمع يجعلها تصغر حجماً مرة تلو الأخرى.