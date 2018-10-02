لصاقة تغليف قابلة للأكل

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ماذا لو كان بالإمكان تناول كافة مواد تغليف وتعبئة علب الروب والعصير والآيس كريم؟ الأمر ممكن إذا تم تغليفها وتعبئتها على غرار ما تقوم به الطبيعة الأم، هذا ما كشف عنه المهندس البيولوجي في جامعة هارفرد ديفيد إدواردس، إذ توصل إلى طريقة تحول الطعام إلى حاويات تشبه لصاقة التغليف، أو أغشية أطلق عليها اسم «ويكيسيلز» أو خلايا ويكي. وعليه، أصبح ممكناً حفظ الروب في جيوب مصنوعة من الفراولة مثلاً، يمكن غسلها وأكلها. وإذا اختار المستهلك رميها فسيكون الأمر أشبه بالتخلص من قشور الليمون أو التفاح، لأن الأغشية قابلة للتحلل الحيوي.