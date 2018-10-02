ثلاجة «مفكرة»

توصل باحثون في كوريا الجنوبية إلى ابتكار ثلاجة ذكية، تتصل بالهاتف الذكي وتتفاعل مع المستخدم بطرق عدة، وتتيح له وضع قوائم شراء أو التحقق من المحتويات في أي زمان ومكان. تتسم الثلاجة ثلاثية الأبواب بسعة هائلة وتصميم يتيح حرية خيارات التخزين.

أما الشاشة المدمجة التي تعمل باللمس فتتفاعل مع تطبيق الهاتف الذكي، وتقوم بدور مضاعف يشمل المراقبة وتقديم المعلومات. وتقدم إضافة إلى الجردة الدقيقة بكل الأطعمة القابلة للتلف، معلومات تسمح للمستخدم معرفة تفاصيل استهلاك الطاقة، وتتفاعل الثلاجة مع عدد من التطبيقات لإدارة الطعام وشراء البقالة، بما يمكن القيام بالمشتريات وفقاً للمخزون المتوفر.