«برامبلبي» نحلة تلقيح ذكية

المصدر: دبي - البيان

طوّر باحثون في جامعة وست فيرجينا بالولايات المتحدة، أخيراً، روبوتاً مستقلاً يمكنه تلقيح نبات العليق والتوت في «الدفيئات»، وذلك كرد على الاختفاء السريع لملقحات النحل الطبيعية.

يوظف «برامبلبي»، المستوحى من بيئة النحل، طرق تحديد المواقع ورسم الخرائط وأدوات أخرى لتمكين الرؤية البصرية وتخطيط المسار والتحكم بالحركة والمناورة.

وتقوم آلية التلقيح الموصولة في طرف ذراع الروبوت بالمناورة باستخدام حركات دقيقة، وتوزع حبوب اللقاح دون الإضرار بالأزهار.

ويوضح أحد معدي المشروع، البروفيسور يوغو، قائلاً: «يحصل الروبوت على معلومات محدثة لمواقع الزهور واستعدادها للتلقيح من خلال القيام بجولات «تفتيش» على «الدفيئة»، حيث يرصد تجمعات الأزهار القريبة باستخدام كاميرا على متنه.

وبعد انتهاء التفتيش، يحدد مسارات للوصول إلى المواقع بطريقة كفوءة».

نظام التلقيح الروبوتي هو الأول من نوعه، ويمكن تبينه في تطوير أدوات زراعية جديدة للحصاد والتقليم وقطف الثمار، وغيرها.