مصفاة من قناديل البحر

المصدر: دبي - البيان

ستعمد مصانع الصرف الصحي لاستخدام المادة الرغوية في قناديل البحر كمصفاة لمنع جزيئات البلاستيك من دخول البحر.

فبالنسبة إلى العلماء الجزيئات البلاستيكية الصغيرة والتي تقل عن 5 ملم مصدرها في العادة مرافق إدارة مياه الصرف.

وقد أثبتت قناديل البحر نجاحها في المختبر، والآن فإن شركة «غو جيلي» تخطط لرفع مستوى تكنولوجيا الأحياء للاستخدامات الصناعية.

تقول منسقة المشروع من مركز بحوث المحيطات كايل: «علينا أن نكون مبتكرين لمنع البلاستيك الدقيق من دخول المحيط».

المشروع يعالج مشكلة اللدائن الدقيقة البلاستيكية ويعالج مشكلة تكاثر قناديل البحر.