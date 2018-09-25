المصدر: دبي - البيان

قام باحثون من جامعة طوكيو باليابان بتطوير مجسّ على شكل وشم مؤقت يمكن ارتداؤه لمدة أسبوع كرقعة لاصقة رقيقة وخفيفة الوزن، للمراقبة الصحية المتواصلة للمرضى والرياضيين.

الرقعة مصممة من مواد مضادة للحساسية يمكن ارتداؤها لفترة أطول من الأجهزة الثابتة المماثلة، وذلك يعود إلى الشبكة النانوية التي يتكون منها القطب، والتي تحتوي على بوليمر قابل للذوبان بالماء وكحول بولي الفينيل وطبقة ذهبية مختارة خصيصاً لتوافقها بيولوجياً.

وتوضع الرقائق على الجلد وترش بالماء، فيذوب البولي فينيل ويتيح للخيوط الذهبية الارتباط بسلاسة بالمسامات والتجعدات على الجلد، ولأنه من الممكن التنفس عبرها، فإنها تمنع تهيج الجلد على غير الأجهزة بطبقة غير قابلة للذوبان.

وقد اكتشف العلماء أيضاً أنها قادرة على قراءة النشاطات الكهربائية من العضلات كما تفعل الأقطاب الهلامية المستخدمة حالياً.

يقول البروفسور ناكاو سوميا معد البحث: «من الممكن مراقبة الإشارات الحيوية للمرضى من دون التسبب بأي إزعاج لهم».