توربينات خضراء

المصدر: دبي - البيان

صمم طلاب بجامعة لانكستر البريطانية محرك «أو-ويند» المخصص للبيئات الحضرية عالية الكثافة السكانية، للتغلب على مشكلة الحقول المفتوحة التي توضع فيها محركات توليد الطاقة عادة.

فبدلاً من محركات توليد الطاقة التقليدية التي تعيقها المباني الشاهقة من التحرك في أكثر من اتجاه، فإن محرك O-Wind يلتقط الرياح من جميع الاتجاهات، وهو مصمم ليتم تعليقه بالشرفات أو في جوانب المباني، حيث تكون سرعة الرياح عالية.

ويقول الباحثون إن المحرك الجديد سيتيح للأشخاص توليد طاقة كهرباء خضراء لشققهم الخاصة. من المؤمل أن يعمل توربين O-Wind على تحسين قابلية استخدام تلك الأجهزة والقدرة على تحمل تكلفتها للناس في جميع أنحاء العالم.

يحتوي التوربين المستدير، الذي يبلغ قطره 25 سنتيمتراً كنموذج أولي، على فتحات مخروطية في السطح تسمح بتدفق الرياح من جميع الاتجاهات، مما يسمح له بالدوران على محور واحد مثل الكرة الأرضية.