"واتساب الأسود".. قريباً

المصدر: البيان الالكتروني

يسعى تطبيق المراسلة الشهير"واتساب" إلى توفير ميزة جديدة لمستخدميه، سبق أن لاقت استحسانا في تطبيقات أخرى مثل يوتوب وتويتر.

وتتجلى الميزة الجديدة المتوقعة في توفير وضعية النموذج الأسود أو المظلم (Dark Mode) لجعل التطبيق أكثر نفعا للمستخدمين.

وبحسب "روسيا اليوم" نقلاً عن موقع "wccftech"، فإن هناك العديد من المزايا في الخلفية المظلمة، فهي توفر من طاقة بطارية الهاتف، إذ تحتاج شاشات "OLED" إلى المزيد من الطاقة بسبب الألوان على العكس اللون الأسود.

كما أن الخلفية الجديدة ستكون جيدة خلال استخدام التطبيق في الليل، حيث إن وهج الشاشة الساطعة يسبب عدم الارتياح للمستخدم خلال الليل أو في الأماكن المظلمة، ناهيك عن أن الخلفية المظلمة تمنح خصوصية أكثر للمستخدم.

ومن المتوقع أن تكون الميزة الجديدة متوافرة على أنظمة التشغيل في هواتف آيفون والهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، في الأيام المقبلة.