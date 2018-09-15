«هواوي» نحو هاتف ذكي بشاشة قابلة للطي

المصدر: دبي - البيان

تعتزم شركة هواوي طرح هاتف ذكي بشاشة قابلة للطي خلال عام واحد. وفق ما ذكره موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الشبكي.

وقال ريتشارد يو، المدير التنفيذي للشركة، لصحيفة «داي فيلت» الألمانية إن هواوي تعمل بالفعل من أجل ذلك. وكان مدير في شركة «سامسونغ» المنافسة قد صرح في وقت سابق هذا الشهر أنه حان الوقت كي تطرح شركته هاتفاً ذكياً قابلاً للطي. وقال محلل إن الطلب التجاري على شاشات العرض القابلة للطي غير معلوم.

ورداً على سؤال طرحته الصحيفة الألمانية يتعلق بالابتكارات التكنولوجية المقبلة للشركة، أجاب يو: «لماذا تستخدمون الكمبيوتر حتى الآن؟ سنغير ذلك. يمكنك تصور إمكانية طي شاشة العرض».

وتعكف شركة هواوي على طرح مثل هذا الجهاز، وقال مدير الشركة إنه سيكون جاهزاً في غضون عام.

وتكشف التعليقات عن تنافس محموم بين هواوي وسامسونغ، بهدف أن يكون لأي منهما سبق صناعة أول هاتف ذكي بشاشة عرض مرنة من هذا النوع. وقال بين ستانتون، خبير بشركة «كاناليس» لبحوث السوق: «قطاع الصناعة قريب الآن من أن تصبح الهواتف القابلة للطي واقعاً تجارياً».

وأضاف إنه غير متأكد من أن الفكرة ستحل محل أجهزة الكمبيوتر، وأن الشاشات القابلة للطي ستجذب الكثير من المستخدمين.

وأوضح أنه يشعر بأن طرح شاشات قابلة للطي تستخدمها شركات التكنولوجيا لتسليط الضوء على قدر ما وصلت إليه من تقدم، من دون النظر إلى التفاصيل التي تجعل الفكرة ناجحة تجارياً.