تابعوا مؤتمر أبل في بث مباشر عبر البيان

المصدر: البيان الإلكتروني

تحتفل شركة أبل الأميركية اليوم بإطلاق منتجاتها الجديدة ضمن الحفل الذي يقام مساء اليوم الأربعاء في الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش، التاسعة بتوقيت الإمارات.

وتتحدث أبرز التكهنات عن أن أبل أنها ستصدر 3 أجهزة نقالة جديدة بينها (iPhone X S) و(iPhone X S plus)، الذي سيكون أكبر جهاز أيفون تطلقه الشركة بحجم شاشة 6.5 إنش.

وسيتضمن جديد أبل ساعة "أبل ووتش 4" وجهاز "آيباد إكس"، فضلا عن إصدار حديث من (AirPods)، إلا أن كل هذا يبقى في إطار التكهنات غير المؤكدة.

وتقدم "البيان" بثًا مباشراً لحفل إطلاق المنتجات الجديدة الذي يقام على مسرح "ستيف جوبز" في كاليفورنيا.