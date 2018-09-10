ما المنتجات الجديدة التي تعتزم أبل إطلاقها هذا الأسبوع؟

المصدر: د ب ا

تعتزم شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة "أبل" إطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة خلال الأسبوع الحالي لتنهي عاما اكتفت خلاله بإضافة تحديثات بسيطة إلى بعض منتجاتها، بما يمهد الطريق أمام موسم قوي خلال الربع الأخير من العام الحالي للشركة.

وتعتزم "أبل" وهي أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية إطلاق ثلاث نسخة جديدة من الهاتف الذكي آيفون ونسخة محدثة من الكمبيوتر اللوحي آي باد برو ومن الساعات الذكية "آي ووتش" بشاشات أكبر، إلى جانب جيل جديد من الكمبيوتر المكتبي "ماك" بالإضافة إلى مجموعة جديدة من الملحقات مثل "أير باور" وهو شاحن لاسلكي للأجهزة المحمولة.

وسيتم البدء في إطلاق المنتجات الجديدة يوم الأربعاء المقبل على مسرح ستيف جوبز (مؤسس الشركة) في مقر رئاسة "أبل" في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وستتجه الأنظار إلى الإصدارات الجديدة من الهاتف الشهير "آيفون". ومازال "آيفون" هو أهم منتجات الشركة ومصدر حوالي ثلثي إيراداتها مع تفوق مبيعاته على مبيعات مختلف منتجات "أبل" الأخرى، إلى جانب الخدمات التي توفرها الشركة مثل اشتراكات استخدام التطبيقات وتنزيل الأفلام وتخزين البيانات عبر الحوسبة السحابية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه رغم تباطؤ نمو سوق الهواتف الذكية في العالم بشكل عام، فإن ارتفاع أسعار بيع هواتف "آيفون" ساعدها في زيادة إيراداتها وتعزيز حصتها السوقية.

ويأتي احتفال "أبل" بإطلاق منتجات جديدة يوم الأربعاء المقبل، في الوقت الذي قد يعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جديدة على المنتجات الصينية.

وكانت "أبل" قد حذرت الأسبوع الماضي من أن تبادل حرب الرسوم التجارية بين الصين والولايات المتحدة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض منتجاتها الشهيرة مثل "ووتش" و"أير بود".