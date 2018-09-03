(فيديو) ZTE تطلق هاتف "Axon 9 Pro" الشهر الجاري

المصدر: البيان الالكتروني

استعرضت شركة "ZTE" الصينية مواصفات هاتف "Axon 9 Pro" التي تجعل منه منافسا قويا في الأسواق.

وزود الجهاز بشاشة AMOLED بمقاس 6.21 بوصة وأبعاد "18.7:9"، بالإضافة إلى كاميرا أساسية مزدوجة بدقة "20+12" ميغابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 20 ميغابيكسل، فضلا عن هيكل مقاوم للماء والغبار.

ويضمن الأداء الممتاز للهاتف معالج "Snapdragon 845"، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين بسعة 128 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير، بالإضافة إلى نظام تشغيل "Android 8.1 Oreo".

ومن المنتظر أن يظهر هذا الهاتف في الأسواق الأوروبية والآسيوية، منتصف سبتمبر الجاري بسعر 649 دولارا، حسب "روسيا اليوم".