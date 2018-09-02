"ناسا" تطلق تطبيقاً لالتقاط سيلفي فضائي

المصدر: البيان الالكتروني

أطلقت ناسا تطبيقا جديدا يتيح التقاط صور سيلفي غير اعتيادية تجعلك تبدو وكأنك رائد في الفضاء.

ويسمح تطبيق "NASA Selfies" بالتقاط صورة سيلفي مركبة على مجموعة من الخلفيات، بما في ذلك Orion Nebula ودرب التبانة.

كما قدمت الوكالة الفضائية الأميركية تطبيقا آخر يسمى "Exoplanet Excursions VR"، يتيح لك القيام بجولة افتراضية عبر نظام الكواكب "TRAPPIST-1"، باستخدام Oculus وVive وVR، وكذلك عبر يوتيوب بتقنية 360.

وتم تطوير هذين التطبيقين احتفالا بالذكرى السنوية الـ 15، لإطلاق تلسكوب Spitzer الفضائي.

ويمكن للمستخدمين حسب"روسيا اليوم" وضع وجوههم في حلة فضائية لالتقاط سيلفي عبر التطبيق، مع خلفية من الصور المذهلة التي التقطها تلسكوب ناسا "Spitzer" طوال فترة تشغيله، وبعد ذلك، يمكن مشاركة الصورة من ملف الكاميرا أو داخل التطبيق، المتاح على iOS وأندرويد.

يذكر أن TRAPPIST-1 هو النظام الكوكبي الخارجي الوحيد المعروف باستضافته 7 كواكب بحجم الأرض تقريبا.