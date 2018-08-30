(فيديو) (HTC) تكشف عن أحدث هواتفها بميزة متفردة

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت شركة التكنولوجيا التايوانية HTC عن أحدث هواتفها المحمولة في معرض IFA في برلين.

ويعتبر هذا الهاتف HTC U12 Life، حسب (يورونيوز) الالمانية، النسخة الأخف والأرخص من HTC U12 Plus، ويتميز بذاكرة داخلية 64 غيغابايت وعشوائية 4 غيغابايت، وشاشة بعرض ست بوصات ونسبة 18:9، وكاميرا خلفية مزدوجة 16 ميغابكسل وكاميرا "سيلفي" أمامية بدقة 5 ميغابكسل.

ومن المرجح أن تكون نقطة الجذب التجاري هي التصميم والسعر، حيث تم تصميم الجزء الخلفي الزجاجي للهاتف بحيث يكون محفراً وغير مصقول كي لا يبدو متسخاً حتى بعد ساعات من الاستخدام، ويبلغ سعره نحو 400 دولار.

كما يتضمن مقبساً لسماعة الرأس، بالإضافة إلى منفذ USB-C، وهو شيء مفقود في العديد من الهواتف المتطورة الحديثة.

و سوف يتوفر هاتف HTC U12 Life في آسيا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط في أكتوبر.