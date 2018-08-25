هاتف رخيص بمواصفات غلاكسي نوت 9

كشفت شركة شياومي الصينية النقاب عن هاتف ذكي جديد بمميزات عالية وسعر رخيص، تحت علامة تجارية جديدة.

وزودت شياومي هاتفها الجديد بوكو إف1 (Poco F1) بأحدث إصدار من شريحة سناب دراغون (وهو معالج متطور من إنتاج شركة كوالكوم الأميركية)، بالإضافة إلى بطارية أكبر من المعتاد بقوة 4 آلاف مللي أمبير، وذاكرة عشوائية ثمانية غيغابايت رام، وهي نفس مواصفات هاتف غلاكسي نوت 9، لكن بوكو إف1 سيكون أرخص كثيرا حتى مقارنة بأجهزة أخرى منافسة (معقولة السعر) عند بيعه في الهند.

وقال أحد الخبراء إن إطلاق الهاتف قد يجبر شركات أخرى على إعادة التفكير في أسعارها.

وقال مايك لوي، محرر موقع "جيب-لينت" الذي قام باختبار الجهاز :"يوجد أفضل معالج كوالكوم يمكنك الحصول عليه الآن، بينما تكلف الجهاز حوالي نصف سعر أجهزة منافسة أخرى".

وأضاف: "إنه قوي للغاية مع بطارية ضخمة، والمستهلكون الذين تستهدفهم الشركة لن يقلقوا كثيرا بشأن حجم الهاتف الضخم".

وأوضح أن الشركة الصينية تحاول الحفاظ على هيمنتها على السوق الهندية، والدخول إلى مناطق أخرى أيضا.

ويُباع هاتف بوكو إف1 بذاكرة عشوائية 6 غيغابايت رام و64 غيغابايت للتخزين الداخلي، مقابل 20 ألفا و999 روبية (أي نحو 300 دولار).

وتبلغ قيمة النسخة المتطورة مع خلفية من الألياف الاصطناعية وذاكرة عشوائية وطاقة تخزين أكبر بحوالي 29 ألفا و999 روبية (430 دولارا).

وبحسب تقارير محلية فإن أقرب المنافسين للهاتف الجديد أجهزة وان بلس 6، وأسوس زين فون 5زد، لكن الهواتف المنافسة أغلى بكثير وتتراوح أسعارها بين 34 ألفا و999 روبية و43 ألف و999 روبية.

ولا يوجد منافس لهذا الهاتف الجديد إلا هاتف صيني آخر من إنتاج شركة هواوي الصينية، وهو هونور بلاي، ويتراوح سعره بين 19 ألفا و999 روبية و23 ألف و999 روبية، لكن مواصفاته أقل بكثير.

وتم التأكيد على طرح هاتف شياومي في الهند 29 أغسطس الجاري، لكن الشركة أكدت عزمها طرحه في 50 دولة أخرى، وقال أحد الخبراء إن أوروبا يمكن أن تكون على لائحة المناطق المستهدفة.

وعلق إيان فوغ، محلل قطاع الهواتف المحمولة في شركة أوبن سيغنال، بأن "شياومي تتحول الآن إلى أسواق لم تستهدفها من قبل وتتحاور مع مشغلي الهاتف المحمول".

وتابع "يستخدمون الآن شرائح كوالكوم، التي يشعر المشغلون بالراحة في التعامل معها، مما يجعل منتجاتها أكثر جاذبية لهم"، ولفت إلى أنه على عكس أسواق جنوب وجنوب شرق آسيا، حيث تباع الكثير من الهواتف مباشرة للمستهلكين، فإن أوروبا تباع فيها معظم الهواتف عبر المشغلين".

تمكنت شياومي من تقليص سعر الهاتف عن طريق مقايضته بالتصميم، الذي يبدو قديما، واستخدمت الشركة في الشاشة إصدار قديم يعود لخمس سنوات من زجاج الغوريلا، إنتاج كورنينغ الأمريكية (وهو زجاج مقاوم للخدش والكسر)، وهو أقدم بثلاثة أجيال من الزجاج الأخير الذي أصدرته الشركة، كما أن كاميرات الهاتف لا تحتوي على خاصية مثبت الصورة البصري OIS، بالإضافة إلى ذلك، يشير موقع (بي. بي. سي) الإخباري، إلى أن جسم الهاتف يلتقط الشحوم بسهولة وأن جودة الصوت "ضعيفة"، لكن مع هذا فهو يشغل ألعاب أندرويد التي تحتاج إلى معالج قوي من دون مشكلات، كما أن الهاتف لا يسخن في اليد بفضل التبريد السائل.