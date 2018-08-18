«هواوي نوفا 3» يرتقي بأسلوب التقاط صور السيلفي

المصدر: دبي - البيان

يعتبر هاتف «هواوي نوفا 3» HUAWEI nova 3 بكاميراته الأربع المعززة بالذكاء الاصطناعي، إنجازاً متميزاً يكفل الارتقاء بكل صورة سيلفي إلى مستوى متميز، وتحقيق نقلة نوعية في أسلوب المستخدمين بالتقاط صور السيلفي. ولتحقيق ذلك تم تزويد «هواوي نوفا 3» بكاميرات مزدوجة من الأمام والخلف بدقة 24 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، يمكنها التمييز بين الأشخاص والخلفيات، وتطبيق تقنية التجميل الذكية للحصول على أفضل النتائج. وبكل ذكاء، تعمل الكاميرا بدقة 24 ميجابكسل على عزلك عن المشهد للتركيز على ملامح وجهك، وتحويلها إلى صورة واضحة التفاصيل وبجودة استوديوهات التصوير الاحترافية. وبفضل عملها المثالي، يلتقط المستشعر الثانوي بدقة 2 ميغابكسل العمق، ويجري تعديلاته على الإعدادات بشكل تلقائي لعرض الخلفية بطريقة تبعث الحياة في صورة السيلفي المتميزة.

وبوجود العديد من المناظر والخلفيات الخلابة في شتى أنحاء الدولة، يبدو ميل مستخدمي الهواتف الذكية في الإمارات واضحاً نحو تفضيل استخدام الكاميرات الذكية لالتقاط صورة سيلفي بجودة عالية دون إضاعة الوقت في إجراء التعديلات، والتقاط صور جديدة وتطبيق الفلاتر وتحرير الصورة وغيرها باستخدام خاصية التجميل المعززة بالذكاء الاصطناعي، والكاميرا الأمامية التي تتيح للمرء التقاط صورة السيلفي الأمثل من المرة الأولى.

وأظهر استطلاع آراء حديث أجرته «يوجوف» ومجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، أن أكثر من نصف سكان الإمارات يلتقطون صور سيلفي يومياً، ويعترف معظمهم أنهم يلتقطون ثلاث صور على الأقل قبل الشعور بالرضا عن النتيجة. ووضعت هواوي هذا الموضوع نصب عينيها أثناء تصميم أحدث هواتف «هواوي نوفا 3» مع إمكانات استثنائية للذكاء الاصطناعي، وميزات غير مسبوقة للكاميرا الأمامية والتي تبرز أفضل ما يمتلكه الشخص في صورة السيلفي، فضلاً عن البيئة المحيطة به. ويعتبر «هواوي نوفا 3» الجيل الثالث من سلسلة «هواوي نوفا»؛ وعلى غرار سابقيه، يتألق الهاتف بتصميم جميل يستقطب المستهلكين الشباب الذين يحبون التقاط صور السيلفي، والاستمتاع بكل المرح والترفيه ومواكبة أحدث التوجهات.

ويمكن للكاميرا المزدوجة التقاط صور مع تأثيرات بوكيه حقيقية لإبراز الشخص في موضع تركيز التصوير. ويمكن لكاميرتي الهاتف تلقائياً تحديد أكثر من 500 سيناريو نموذجي ضمن 22 فئة لتعزيز إبراز الموضوع والمشهد بفضل قوة الخوارزميات التي تسهم في تعزيز الانطباعات والملابس والإضاءة المحيطة لتحسين الصورة.

تأثيرات Qmoji

ويمكن لهاتف «هواوي نوفا 3» رصد وتسجيل تعبيرات الوجه وتوليد حزمةِ من تأثيرات Qmoji المخصصة وثلاثية الأبعاد بصيغ GIF أو بتنسيق الفيديو، وذلك لمشاركتها مع الأصدقاء على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.