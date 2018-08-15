تسريبات تكشف عن 3 إصدارات لآيفون قبل إطلاقها

المصدر: البيان الاكتروني

عرض موقع "سوني ديكسون" 3 إصدارات جديدة لـ" آيفون "، و " آيفون9 " و" آيفون إكس بلس" و" آيفون11 " المتوقع إطلاقها من "آبل" شهر سبتمبر المقبل.

وبحسب "العربية نت" ان "سوني ديكسون" معروف سجله الحافل بالتسريبات من الصور ومقاطع الفيديو والمواصفات الخاصة بهواتف "آيفون" قبل موعد إطلاقها الرسمي، لذلك يرى المحللون أنها بالفعل قريبة جداً من الإصدارات الفعلية المرتقب تدشينها.

ووفق التسريبات، فإن أصغر الأجهزة الثلاثة - التي قد يطلق عليها اسم آيفون إكس 2018 - سيشبه آيفون إكس الحالي بشاشة أقل من 5.8 بوصة ولكن بمواصفات جديدة وتحديث الجيل الثاني لتكنولوجيا التعرف على الوجه مع خيار اللون الذهبي الجديد.

بينما أكبر الهواتف الثلاثة، فقد يكون آيفون إكس بلس بشاشة حجمها 6.5 بوصة وبطارية كبيرة مع خيارات باللون الذهبي والأبيض والأسود، ومن المرجح بيعه بسعر يتراوح بين 1150 دولارا و1200 دولار.

أما الجهاز المتوسط الحجم والذي يطلق عليه "آيفون 9" سيحتوي على شاشة "إل سي دي" والتي يقال إنها تقلل تكلفة الموديل، ويأتي في 4 خيارات ألوان وبسعر منخفض.