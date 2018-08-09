غوغل تحذف 145 تطبيقا خبيثا خفيا من متجرها

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت شركة غوغل عن حذف 145 تطبيقا من المتجر الإلكتروني الخاص بها، تتضمن ملفات ضارة مصممة لمهاجمة جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم.

وقامت الشركة حسب "روسيا اليوم" بإزالة التطبيقات التي تم تنزيل بعضها مئات المرات، من متجرها الإلكتروني "غوغل بلاي"، ولكنها ما تزال كامنة في أدوات المستخدمين الغافلين.

ولا يؤثر البرنامج الخبيث على أجهزة أندرويد، ولكنه يمكن أن يصل إلى البيانات الخاصة بالمستخدم، في حال توصيل الهاتف الحامل للبرنامج الضار بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل ويندوز بقصد شحنه أو نقل ملفات.

وفور وصولها إلى جهاز الكمبيوتر، يمكن للفيروسات تتبع مسار لوحة المفاتيح، وكشف أرقام بطاقات الائتمان وكلمات مرور الحسابات، وحتى أرقام الضمان الاجتماعي.

واكتشفت شرطة "Palo Alto Networks" التطبيقات الخبيثة، وقامت بإعلام غوغل بهذه الثغرة.

ولم تعد التطبيقات متاحة على متجر "غوغل بلاي"، ولكن تم تنزيلها بسهولة من قبل المستخدمين منذ أكتوبر 2017 تقريبا.

ومن بين تلك التطبيقات نجد "Learn to Draw clothing"، وهو تطبيق يقوم بتعليم الأشخاص كيفية رسم الملابس وتصميمها، و"Modification Trail" و"Gymnastics Training Tutorial".