كشف النقاب عن هاتف جالاكسي أس 4 ذي الوظيفتين

المصدر: يونهاب

كشفت شركة سامسونغ للالكترونيات النقاب عن هاتف جالاكسي تاب أس 4 وهو جهاز مدمج لوظيفتي الهاتف والكومبيوتر اللوحي عبر موقع الشركة الالكتروني وقناة التواصل الاجتماعي.

ويتميز جالاكسي تاب اس 4 بشاشة عريضة تبلغ 10.5 بوصة (16x10) ببطارية سعة 7,300㎃H .

كما أنه مجهز بخدمة "سامسونغ داكس" التي تظهر خلال تشغيلها وظائف البرنامج أسفل الجهاز كأنه جهاز حاسوب، ويمكن فتح 20 شاشة في آن واحد، ويمكن توصيل الجهاز بشاشة تلفزيون واستخدام الجهاز كلوحة مفاتيح.

وتم إضافة وظائف مفيدة لقلم رقمي معروف باسم أس بين، وهي تقدم كتابة مريحة وطبيعية، حيث يبلغ سمك الكتابة 0.7 ملم ويتحمل 4,096 مرحلة من الضغط عند الكتابة مع توفر وظيفة كتابة مذكرة في حالة قفل الجهاز.