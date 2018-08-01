11.5 مليار دولار أرباح "أبل" في الربع الثالث من 2018

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت "أبل"، أمس الثلاثاء، عن أرباح فصلية فاقت توقعات خبراء "وول ستريت"، مدفوعة بمبيعات لهواتف "أيفون"، وإيرادات الخدمات عبر الإنترنت، مثل "أبل ستور" و"أبل ميوزيك" و"آيكلاود".

وسجل عملاق التكنولوجيا الأميركي في الربع الثالث من السنة المالية الحالية إيرادات بلغت 53.3 مليار دولار، ما حقق أرباحا قدرها 11.5 مليار دولار أو 2.34 دولار للسهم، فيما توقع محللون أرباحا عند 2.18 دولار للسهم.

وحققت "أبل" الأرباح القوية، رغم بيعها عددا أقل من المبيعات المستهدفة، حيث باعت 41.3 مليون هاتف خليوي، وهو دون العدد المتوقع، والذي كان عند 41.8 مليون هاتف خليوي.

وقال المدير المالي للشركة الأميركية، لوكا مايستري، بهذا الصدد، إن العملاء اتجهوا لشراء الطرازات الأعلى كلفة مثل "أيفون X"، الذي حقق أعلى مبيعات ربع سنوية رغم سعره المرتفع.

وعلى صعيد التداولات، صعد سعر سهم "أبل" خلال تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 2.3% إلى 194.63 دولار، لكنه أنهى التعاملات عند 190.29 دولار للسهم، حسب ما ذكرت "روسيا اليوم".