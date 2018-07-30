بالفيديو.. سامسونغ تطلق شاشات هواتف مقاومة للكسر

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت سامسونغ عن تطويرها لشاشات OLED مقاومة للصدمات مخصصة للأجهزة والهواتف الذكية، حسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وفي موقعها الرسمي، ذكرت سامسونغ أن الاختبارات بينت أن هذه الشاشات قادرة على تحمل أكثر من 26 سقوطا من ارتفاع 1.2 متر، أي إنها أكثر متانة من زجاج "Gorilla Glass 6" الجديد المخصص لحماية شاشات الهواتف الذكية، والذي يتحمل 15 سقوطا متتابعا من ارتفاع متر واحد.

وأوضحت الشركة أنه وفي حال نجاح الاختبارات، ستعتمد تلك الشاشات في العديد من هواتفها، بالإضافة إلى أنها ستبيعها لآبل كونها المورد الأساسي لشاشات OLED حاليا.