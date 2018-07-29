بالفيديو.. خصائص ساعات "أبل" الجديدة

تداول عدد من المدونين المهتمين بشؤون التقنية فيدوهات ومعلومات أكدوا أنها لساعات "Apple Watch4" القادمة من أبل.

وبالنظر للفيديو الذي نشرته قناة "Concept Creator" الشهيرة على يوتيوب، يمكن أن نلاحظ أن الساعة الجديدة جاءت بتعديلات في التصميم الخارجي، فشاشاتها أصبحت أكبر بقليل ومنحنية الحواف، والإطارات المعدنية المحيطة بهيكل الساعة باتت أنحف.

كما من المفترض أن تظهر تلك الساعات بنسختين، الأولى بشاشة طولها 38 ملم، والثانية بشاشة طولها 42 ملم، تتميزان عن ساعات آبل الذكية الحالية بخصائص أكثر تطورا لمراقبة النشاطات البدنية لمالكها، كالمسافات التي يقطعها أثناء الجري أو المشي، ومعدل السعرات الحرارية التي يحرقها يوميا، فضلا عن مراقبة معدل نبضات القلب. كما أن بطاريتها ستعمل لفترة أطول، حسب "روسيا اليوم".

وينتظر أن تطرح آبل هذه الساعات، في سبتمبر المقبل، بالتزامن مع طرحها لشاحن لاسلكي مميز للأجهزة الذكية، و3 نماذج من الهواتف الجديدة.