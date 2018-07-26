مفاتيح الأمان "تيتان" من غوغل لمنع الاختراقات

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا، غوغل، عن بدء بيع مفاتيح أمان "USB" خاصة بها، في محاولة لمنع اختراق حسابات العملاء.

وقالت الشركة إن مفتاح "تيتان" الذي يأتي في إصدارين "USB" وبلوتوث، سيكون متاحا للبيع بواسطة متجر غوغل على الإنترنت في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وفق ما أوردته "روسيا اليوم".

وسيتم توفير المفتاح في حزمة من الإصدارين "USB" وبلوتوث، مقابل 50 دولارا، فيما سيتوفر المنتج بشكل فردي بسعر يتراوح بين 20 و25 دولارا، وفقا لموقع "سي نات" المتخصص في المجال التقني.

وقال كريستيان براند، مدير منتجات غوغل للهوية والأمن: "نحن على يقين تام من جودة الأمن"، ويتم توفير نسخة بلوتوث من "تيتان" لدعم أمان الأجهزة المحمولة بينما تدعم نسخة "USB" أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمستخدمين.

وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان الشركة أنها تمكنت من إيقاف اختراق حسابات موظفيها بالكامل، من خلال مطالبتهم باستخدام مفاتيح الأمان "تيتان".

وفي العام 2017، بدأت الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا، بتقديم المفاتيح لجميع موظفيها البالغ عددهم 85 ألف موظف، وفقا لشركة "KrebsOnSecurity"، التي أكدت أن جميع موظفي غوغل لم يتعرضوا لعمليات قرصنة لحساباتهم أو اختراق لأجهزتهم بفضل مفاتيح الأمان.